Nemecko spustilo do prevádzky prvú e-diaľnicu

Projekt, ktorý bol predstavený ešte v roku 2012 spoločnosťou Siemens sa dostáva do praxe na verejne prístupnom úseku diaľnice A5 blízko Frankfurtu. Nákladné autá vybavené touto technológiou tak môžu v 10 km dlhom úseku jazdiť čisto na elektrický pohon, podobne ako trolejbusy. Ostatných účastníkov premávky e-diaľnica nijako neobmedzuje, jednoducho sa len do nej "nepripoja".

Projekt je stále v testovacej fáze a zostane tak až do roku 2022. Následne sa nemecká vláda rozhodne, či projekt e-diaľnice dostane zelenú a rozšíri sa do ďalších častí krajiny. Podľa spoločnosti Siemens, ktorá stojí za projektom, prinesie elektrifikácia 30% nákladných áut na nemeckých diaľniciach úsporu až 6 miliónov ton emisií oxidu uhličitého. Okrem toho má elektrifikovaný 40 tonový kamión ušetriť na pohonných hmotách 20.000 € každých prejdených 100.000 km.

Systém je podobný tomu, aký používajú električky alebo vlaky. Vozidlo získava energiu z elektrického vedenia umiestneného nad vozovkou cez zberače na pantografovom mechanizme, ktorý sa vysunie zo strechy vozidla a funguje až do rýchlosti 90 km/h. Nákladné vozidlo je tak hybridom, ktorý mimo e-diaľnice používa spaľovací motor a počas jazdy dokáže plynulo prepínať medzi elektrickým a hybridným režimom pohonu.

Podľa štúdie, ktorú vypracovalo nemecké ministerstvo dopravy, by elektrifikáciou mohlo prejsť až 80% nákladných áut na cestách. To by určite výrazne prispelo k ambicióznemu plánu, podľa ktorého chce Nemecko do roku 2020 znížiť objem vypúšťaných skleníkových plynov oproti hodnotám z roku 1990 o 40%, o 55% do roku 2030 a až o 95% do roku 2050.

Zdroj: cnet, Business Insider