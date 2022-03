Nemáte hotovosť na kúpu iPhonu? Apple vám ho prenajme

Apple má pracovať na novom programe prenájmu svojich zariadení.

V súčasnosti si môžete smartfóny, ale aj iné zariadenia značky Apple kúpiť v hotovosti, alebo na splátky. Tentokrát má spoločnosť Apple pracovať na novej forme predaja svojich zariadení - predplatné. Nástup tejto služby do praxe by mal prísť v čase predstavenia novej generácie smartfónov iPhone. Predpokladá sa, že by táto forma služby mohla byť novým impulzom pre tých, ktorý stále zvažujú prechod na nové zariadenie, prípadne prechod zo smartfónov s operačným systémom Android, ale zdá sa im cena za prechod vysoká. Táto služba by mala byť priamo previazaná s Apple kontom.