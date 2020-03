Nedostupnosť Nintendo Switch zahnalo konzolu do závratných cenových výšok

Určite viete, že s niektorými produktami vyrábanými v Číne, začína byť problém s dostupnosťou. Doma máte klenot a možno to ani neviete.

Vzhľadom na aktuálne podmienky vo svete sa prepadol trh s novými autami a díleri áut sú zavretí. To znamená, že rastú ceny ojazdených vozidiel, kľudne o 15-20%. Problémy sú samozrejme aj v iných odvetviach, akým je napríklad IT segment. Problém začína mať Nintendo s jeho Switchom – plnohodnotný Nintendo Switch s dockom pre TV a novšia revízia HAC-001-01, ktorá má lepšiu výdrž. Zákazníci skrátka všetko vykúpili. Na trhu sú len drahšie bundle verzie alebo slabšie vybavený Switch LITE. V niektorých krajinách je Switch už tak zle dostupný, že jeho cena je o 40% či 60% vyššia na Ebayi a Amazone než oficiálna odporúčaná koncová cena. Na Slovensku je zatiaľ dostupný, no zrejme starší – pôvodný Switch s horšou výdržou. Pred kúpou si určite overte aký Switch vlastne kupujete. Dá sa zistiť podľa modelového čísla. Pôvodný Switch má tiež väčšiu náchylnosť na chybovosť grafického čipu.

Ak máte konzolu doma a nevyužívate ju, možno stojí za zváženie, ju teraz predať.

Zdroj: techspot