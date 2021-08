Nedostatok čipov postihol aj automobilku Ford

Polovodičová kríza robí vrásky na čele aj automobilovej spoločnosti Ford.

Kríza na poli polovodičov postihuje automobilový priemysel vo väčšej miere, než tomu bolo doteraz. Niektoré automobilové spoločnosti predávajú "nekompletné" automobily s tým, že retailový predajcovia dodajú do automobilov chýbajúce diely na predajni. Lenže nie vždy sa to dá a automobilky sú nútené oddialiť termín dodania automobilu zákazníkovi. Toto je aj prípad výrobcu automobilov Ford, ktorý je nútený pre nedostatok čipov na trhu posúvať termín predaja automobilov, pričom pri elektromobile Mach-E je to až šesť týždňov.

Toto zdržanie sa Ford snaží kompenzovať tak, že budúcim majiteľom automobilov dá nabíjanie v hodnote 250 kWh zadarmo, čo je v prepočte približne 1 126,5 kilometrov bezplatnej jazdy. Automobilová spoločnosť sa zároveň ospravedlňuje svojim zákazníkom čakajúcim na dodanie elektromobilu Mach-E s tým, že akonáhle sa zmení stav v procese výroby vozidla, okamžite ich o tejto skutočnosti budú informovať e-mailom s aktualizovaným termínom dodania.

Polovodičová kríza začína postihovať rôzne odvetia vo väčšej miere. Zasiahnutí sú aj výrobcovia smartfónov, počítačov, komponentov do počítačov, herných konzol a podobne. Výrobcovia čipov sa snažia v čo najväčšej miere reagovať na požiadavky trhu, ale aktuálne výrobné kapacity na to jednoducho nestačia. To sa nakoniec snažia kremíkové spoločnosti dohnať výstavbou nových výrobných hál, lenže kým sa postaví nová hala, odladia sa linky, čo si tiež vyžiada svoj čas. Je teda viac ako pravdepodobné, že sa táto kríza neskončí skôr ako o dva roky.

Zdroj: Engadget,