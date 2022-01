Nedajte sa nachytať! Podvodníci na Instagrame lákajú na výhru vo forme iPhonu 13. Ide o PODVOD!

Podvodníci lákajú na volanie do zahraničia, čo rozhodne nie je lacný hovor.

Podvodníci sú za honbou za peniazmi veľmi sofistikovaní. Veď kto by sa nepotešil výhre vo forme smartfónu iPhone 13? Mne sa zrazu objavilo upozornenie zo sociálnej siete Instagram, že som bol označený v príspevku. Otvoril som teda aplikáciu a zobrazilo sa mi oznámenie, v ktorom sa písalo, že som vyhral Apple iPhone 13, spolu s ďalšími používateľmi siete, kde ma označila "používateľka". Po kliknutí na jej profil, si hneď všimnete 100 fotiek, kde sa nachádza tá istá osoba.

Po kliknutí na ,,bio,, sa dostanete na ďalší profil s obrázkami smartfónov iPhone 13, kde vás víta správa o výhre s tým, aby ste klikli na odkaz - priz22.site. Ten je už sám o sebe podozrivý a po jeho otvorení sa dostanete na stránku, ktorá vyzerá veľmi podozrivo. Samozrejme, odporúčame neklikať na podozrivé odkazy. Po posunutí sa nižšie na stránke sa zobrazia "súťažné otázky" a ešte nižšie sú komentáre, ktoré vás majú podporiť v súťažení.

Po zodpovedaní sa mi objavilo okno, podľa ktorého som dokázal, že som skutočný človek a po odkliknutí sa mi zobrazilo hracie pole. Na druhý pokus som vyhral iPhone 13 :). Tu už sa blížime k podvodu, pretože ak si pozorne prečítate text, po vyplnení formuláru musíte zaplatiť poštovné, aby vám bolo zariadenie doručené. Po kliknutí na OK, som bol presmerovaný na ďalšiu webovú stránku. Tu sa ale musím zúčastniť ďalšieho kvízu, kde budem po zodpovedaní otázok skutočný "ví-ťaz".

Takže namiesto sľúbeného iPhonu 13, som vyhral iPhone 12 Pro Max. To už je sám o sebe klamstvo, ale skutočný podvod nastáva inde. Ste vyzvaný, aby ste zavolali na špeciálnu linku, pričom vám ubieha časomiera a k tomu, aby ste zavolali ste vyzývaný s miernym nátlakom, nakoľko musíte zavolať, aby ste nepremeškali svoju šancu. Nanešťastie, ak si dole všimnete, jedna minúta hovoru vás bude stáť 2€/min, plus ďalšie poplatky Vášho operátora.

Taktiež si môžete v popise všimnúť, že ide o spoločnosť ABCmobile z Estónska, ktorá sa špecializuje na prémiové hovory, ale aj prémiové SMS a takzvané WapClik-y. Za touto spoločnosťou stojí firma Mobstra, ktorá sa zameriava na kampane, pričom predáva aj horoskopy, hru Koleso šťastia a podobne.

Jednoznačne odporúčam neklikať na podozrivo vyzerajúce odkazy, pamätať si, do akých súťaží ste sa zapojili a už vôbec nevolať na neznáme čísla a tak sa nedať "napáliť". Dá sa predpokladať, že v tomto prípade by ste nepochodili ani u polície, ale ani u svojho operátora, nakoľko je veľmi malá pravdepodobnosť, že by vám reklamáciu uznal.

Zdroj: Vlastná skúsenosť redaktora,