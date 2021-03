Nastal celosvetový výpadok niekoľkých služieb spoločnosti Microsoft

Výpadok služieb Microsoft 365 bráni používateľom v prihlásení sa do služieb Microsoft Teams, Exchange Online, Forms, Xbox Live, Yammer a Office 265.

Približne od 20:30 začali používatelia hlásiť, že sa nemôžu prihlásiť do svojich účtov Microsoft 365 alebo pristupovať k aplikáciám. Spoločnosť Microsoft uznala výpadok v správe o incidente Microsoft 365 MO244568, v ktorej sa uvádza, že výpadok mal pôvodne vplyv iba na Microsoft Teams, ale teraz už ovplyvňuje aj ďalšie služby. Na základe správ od používateľov sa tento problém javí ako celosvetový výpadok, čo spoločnosť Microsoft už tiež potvrdila.

„Prvotné správy naznačujú, že tento problém má primárny dopad na Microsoft Teams; ovplyvnené sú však aj ďalšie služby vrátane Exchange Online a Yammer.“

„Vyšetrujeme potenciálny problém a kontrolujeme vplyv na vašu organizáciu. Aktualizáciu poskytneme do 30 minút,“ uvádza sa v správe o výpadku. „Od 15. marca 2021 približne o 19:15 UTC môže podskupina zákazníkov naraziť na problémy s autentifikáciou do služieb Microsoftu, vrátane Microsoft Teams, Office a/alebo Dynamics, Xbox Live a Azure Portal,“ uvádza sa na stránke stavu služieb Azure.

Spoločnosť Microsoft zdieľa aktualizácie na svojom účte Microsoft 365 Status na sociálnej platforme Twitter. Spoločnosť uviedla, že výpadok je spôsobený zmenou ich autentifikačného systému a mal byť vyriešený vrátením aktualizácie do približne 15 minút. Proces vrátenia aktualizácie však trvá dlhšie, ako sa predpokladalo.

The process to roll back the change is taking longer than expected. We'll provide an ETA as soon as one becomes available. Additional information can be found at https://t.co/AEUj8uAGXl or under MO244568 if available.

Posledná správa uvádza, že spoločnosť Microsoft zistila základnú príčinu problému a podniká kroky na zmiernenie jeho dopadu.

We've identified the underlying cause of the problem and are taking steps to mitigate impact. We'll provide an updated ETA on resolution as soon as one is available. Additional information can be found at https://t.co/AEUj8uAGXl or under MO244568 if available.