NASA vám za toaletu zaplatí vyše 30 000€

NASA (Národný úrad pre letectvo a vesmír - National Aeronautics and Space Administration) sa pripravuje na návrat na Mesiac do roku 2024 a hľadá pomoc s vývojom nového spôsobu a zariadenia, pomocou ktorého by astronauti mohli vykonať svoje potreby na misiách na Mesiaci. Preto vyhlásila súťaž Lunar Loo Challenge na najlepšie koncepty toaliet, za ktoré ponúka finančnú odmenu až 35 000 dolárov (približne 31 200€). Toaleta však musí byť plne funkčná a musí fungovať ako aj v gravitácii Mesiaca, tak aj v mikrogravitácii.

Aj keď vesmírne toalety už vyrobené sú a využívajú sa napríklad na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), sú stavané iba na využitie v mikrogravitácii (v stave beztiaže). Nový koncept však musí dokázať správne pracovať aj v gravitácii Mesiaca, ktorá je asi jednou štvrtinou gravitácie Zeme.

Podmienok pre takúto toaletu je však viac. Musí totiž spĺňať určité špecifikácie: jej hmotnosť v gravitácii Zeme musí byť menšia ako 15 kilogramov, jej objem nesmie presiahnuť 0,12 metra kubického (120 litrov), jej spotreba musí byť menšia ako 77 wattov, jej hlučnosť menšia ako 60 decibelov a musí vyhovovať ženám aj mužom.

NASA pracuje na miniaturizácii a zefektívnení existujúcich vesmírnych toaliet (takzvaného „univerzálneho systému nakladania s odpadmi“), avšak ako píše web HeroX, „vítajú nápady aj od globálnej komunity, pretože vedia, že túto problematiku budú riešiť aj spôsobom iným ako len tradičným spôsobom leteckého inžinierstva“.

NASA okrem hlavnej technickej kategórie vytvorila aj kategóriu Junior, na povzbudenie mladších generácií a študentov, ktorí rozmýšľajú iným spôsobom ako dospelí. Podmienkou v kategórii Junior je vek pod 18 rokov.

Prihlásiť sa do súťaže Lunar Loo Chalenge môžete do 17. augusta 2020 do 23:00 nášho času na webovej stránke HeroX. Výherci budú vyhlásení 30. septembra 2020 o 23:00 nášho času.

