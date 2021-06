NASA to so skúmaním UFO myslí vážne!

Podľa šéfa NASA sa bude agentúra seriózne zaoberať fenoménom UFO.

Nový riaditeľ agentúry - Bill Nelson, je vo svojej funkcii len mesiac a už vydal vyhlásenie, podľa ktorého sa bude NASA zaoberať skúmaním tohto fenoménu. Toto oznámenie prichádza v čase, kedy má byť vydaná správa od spravodajských agentúr na túto tému už tento mesiac. Nelson je zároveň kritický voči názoru, že by malo ísť hneď o mimozemské civilizácie. To by podľa jeho slov o tom niečo vedel. Nelson tým pravdepodobne naráža na pripravovanú správu od spravodajských agentúr a zároveň poprel, že by na nej on alebo NASA participovala.

Podľa uniknutých informácií o tejto správe sa agentúram nepodarilo nájsť dôkazy, že UFO-m by mali byť mimozemské lode, zároveň ich ani nevylúčil. Teda stále nie je známe, o čo v tomto prípade ide. Podľa Nelsona sa stále nevie, či ide o mimozemské objekty, nepriateľské plavidlá, alebo ide len o optický jav, čo je asi najmenej pravdepodobné, ale napriek tomu chce vedieť, o čo ide.

Tlačová tajomníčka agentúry NASA - Jackie McGuinnessová uviedla, že nebola zriadená oficiálna skupina, ktorá by sa primárne venovala vyšetrovaniu tohto fenoménu. Riaditeľ len prikázal výskumníkom, aby sa tomu venovali a zároveň majú voľné ruky vo výskume. Riaditeľ ďalej pripustil, že výskum môže byť negatívne spojený s konšpiračnými teóriami.

Fenomén UFO znova získava na atraktivite a ľudia sa viac a viac pýtajú, čo je za tým. Americká vláda sa rozhodla zverejniť dokumenty pre verejnosť, ale ani tu nie je istota, či nakoniec budú pravdivé.

Zdroj: CNN, LiveScience,