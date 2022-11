NASA preložila test tepelného štítu

Test tepelného štítu prebehne pravdepodobne ešte tento mesiac.

Americká vesmírna agentúra NASA naplánovala nový termín pre test nového typu tepelného štítu - LOFTID (Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator). Projekt má odštartovať už 9. novembra 2022, spolu s "polárnym" satelitom NOAA. Oba projekty vynesie na orbitu Zeme raketa ULA Atlas zo základne vesmírnych síl - Vandenberg. Po dosiahnutí orbity sa LOFTID oddelí od posledného stupňa rakety a následne sa rozvinie a nafúkne. Potom už len ostáva, aby LOFTID vstúpil na nízku orbitu a začal vstup do atmosféry, kde sa preveria vlastnosti a funkčnosť nového typu tepelného štítu.

Nový tepelný štít by mal pri vzostupe dosiahnuť rýchlosť 8 kilometrov za sekundu. LOFTID sa skladá až zo štyroch ochranných vrstiev, takže by mali posádke vesmírnej lode poskytnúť lepšiu tepelnú ochranu pri vzostupe do atmosféry. Vonkajšiu vrstvu tvorí keramika a priadza z karbido-kremíkových vlákien. Druhú a tretiu vrstvu tvoria tepelno-izolačné materiály, ktoré majú chrániť štvrtú vrstvu pozostávajúcu z nafukovacích vankúšov. Všetky tieto vrstvy sú spájané do sústredných kruhov, ktoré sú vyrobené z tkaného pomyléru, ktorý je desaťkrát pevnejší ako oceľ.

Zdroj: Engadget,