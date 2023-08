NASA oznámila práce na svojej streamovacej službe

Na rozdiel od konkurencie bude zadarmo!

Vo svete streamovacích služieb prebieha vlna zdražovania, lenže jedna americká agentúra sa rozhodla ísť proti prúdu. Presnejšie hovoríme o agentúre zaoberajúcou sa prieskumom vesmíru - NASA. Americká vládna agentúra oznámila, že pracuje na prerábaní svojich webových stránok - nasa.gov a space.nasa.gov, ktorá je aktuálne nedostupná. V rámci prác má dôjsť k prepojeniu ďalších svojich internetových stránok a mediálnych knižníc. Vďaka tomu by mala byť zabezpečená väčšia efektívnosť vládneho webu, zameraného na prieskum vesmíru.

Služba NASA+ by mala byť dostupná v priebehu tohto roka, ale ak ste zvedavý ako prebiehajú práce, môžete vyskúšať novú verziu na tomto odkaze. Diváci budú môcť na novej platforme sledovať napríklad - First Light, Mars Is Hard, Artemis I Path To The Pad, NASA Talks, Space Out, The Color of Space a NASA Explorers. Veľa divákov určite poteší, že vysielanie bude bez reklám. V rámci zlepšovania služieb chce agentúra prerobiť aj svoje aplikácie pre mobilné operačné systémy - Android a iOS. V rámci prepájania svojich služieb by malo dôjsť aj na zavedenie vyhľadávača a zlepšenie navigácie naprieč celým webom.

Zdroj: Neowin,