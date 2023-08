NASA napriek chybe stále počuje Voyager 2

Pracovníci agentúry nesprávnym príkazom nechtiac prerušili kontakt s vesmírnou sondou.

Americká vesmírna sonda Voyager 2 bola vypustená v roku 1977, o niekoľko týždňov skorej, ako jej dvojča Voyager 1. Obe tieto sondy putujú "koncom" našej slnečnej sústavy v snahe opustiť ju a dostať sa do medzihviezdneho priestoru. Pôvodným cieľom oboch prístrojov bolo bližšie preskúmať vzdialené planéty našej sústavy. Je obdivuhodné, že dekády stará technológia je stále funkčná. Samozrejme pre udržanie funkčnosti oboch sónd museli výskumníci vykonať niekoľko akcií, medzi ktoré patrilo napríklad vypnutie niektorých prístrojov. To malo za následok úsporu energie, vďaka čomu sú obe sondy naďalej schopné komunikovať so Zemou.

Nedávno sa podarilo pracovníkom americkej vesmírnej agentúry NASA odoslať chybný príkaz. Pomocou tohto príkazu sa podarilo odkloniť anténu sondy Voyager 2 o dve percentá. To malo za následok stratu signálu medzi strediskom a sondou. Napriek tejto chybe sa výskumníkom podarilo "započuť" signál Voyageru 2. Teraz vedci pracujú na náprave a v nadchádzajúcom období majú v pláne "bombardovať" okolie sondy opravnou inštrukciou, ktorá by prikázala systému napraviť polohu antény. Na túto akciu chcú použiť pozemskú anténu Canberra, ktorá je súčasťou siete antén Deep Space Network.

Náprava nebude ľahká, nakoľko signálu trvá takmer 18 hodín, kým prejde vzdialenosť medzi Zemou a neustále sa vzďaľujúcou sondou, ktorá je od nás približne 19 miliárd kilometrov. Sonda Voyager 1 sa nachádza vo vzdialenosti 24 miliárd kilometrov.

Aktualizované: Vedcom sa už podarilo spojiť sa so sondou Voyager 2.

Zdroj: Phys.org,