NASA chce vlastnú verziu chatGPT pre vesmírnu stanicu

Umelá inteligencia by mala byť nápomocná astronautom, ale nebude to nakoniec HAL 9000 z filmu - Vesmírna Odysea: 2001?

Rozprávať sa s počítačom je veľmi bežné hlavne v Sci-Fi seriáloch a filmoch. Ľudia komunikujú s lodným počítačom v seriáli Star Trek, prípadne vo filme Vesmírna Odysea: 2001. Tak Vás napríklad počítač dokáže sám upozorniť na prípadnú kolíziu, alebo objavenie neznámeho objektu niekde na hranici dosahu senzorov, nehovoriac o problémoch so systémami na stanici a ich opravenie. Niečo podobné by chcela aj americká NASA pre svoju budúcu vesmírnu stanicu - Lunar Gateway. AI by mala poskytovať ako v Sci-Fi, tak aj v realite podporu astronautom v rámci misie Artemis. Astronauti by tak mohli vykonať zložitý manéver, aj bez potreby zdĺhavého študovania manuálu, prípadne si pomôcť s výskumom na stanici.

Vesmírna agentúra už stihla vytvoriť žiadosť, v ktorej od záujemcov požaduje, aby umelá inteligencia bola schopná učiť sa a bola by schopná ovládať staničné systémy. Patria sem napríklad aj autonómne úkony pri výskume a následne spracovanie dát, ale aj sledovanie "zdravia" stanice a posádky. Podľa doktorky Larrisy Suzukiovej už nie sme tak od ďaleko Sci-Fi, ktoré sme sledovali na televíznych obrazovkách. NASA verzia chatGPT by mala byť teda oveľa samostatnejšia a zároveň schopnejšia vykonávať rôzne úkony. Vďaka tomu by mali mať astronauti oveľa viac času na vykonávanie rôznych úloh potrebných pre misiu Artemis. Umelá inteligencia by mala byť nie len prítomná na stanici, ale napríklad aj na lunárnych moduloch, prípadne raketách. Napríklad spojenie stanice a rakety by malo prebiehať len za asistencie AI, bez potreby človeka.

Zdroj: Engadget, FilmServer,