NASA chce do roku 2040 3D tlačiareň pre lunárne domy na Mesiaci

NASA plánuje pre rok 2040, domy vytlačené pre astronautov a dokonca civilistov z 3D tlačiarne.

Téme sa venoval The New York Times, ktorý urobil rozhovor s viacerými vedcami z NASA. Tí naznačili, že majú veľké ambície priniesť revolučnú 3D tlač do roku 2040 pre lunárne misie. Tvrdia, že ak ich výskum bude pokračovať, tak ako napreduje, tak je to splniteľný cieľ. Už dnes na Zemi existuje technológia špeciálnej tlače stien domov. Plán zahŕňa poslať 3D tlačiareň, ktorá postaví infraštruktúru na mesačnej pôjde. Bude to náročné, avšak tlač má využiť kúsky minerálnych fragmentov, prach a častice kameňov. NASA spolupracuje s firmou ICON z Austinu, ktorá práve využíva 3D tlač na stavbu domov. Domy tejto spoločnosti sú odolné aj proti hurikánom, takýto projekt firma stavia v Mexiku. Mimochodom dom je takto postavený za 48 hodín. Spolupráca napreduje už od roku 2020 a firma dostala tiež 57 miliónov dolárov na vývoj vesmírnych domov a vývoj ich stavby.



Domy budú musieť byť odolné voči radiácii či hermeticky uzatvoriteľné kvôli vákuu. Okrem toho musia odolať mikro-meteorom a extrémnym teplotám.

NASA zase stavia simulačné centrum, kde to bude možné testovať. Teploty budú dosahovať až 3400° Fahrenheita=1880°C. NASA plánuje v priebehu nasledujúcich rokov vrátiť astronautov na mesiac s víziou dostať ich na Mars. S vývojom znova-použiteľného pohonu a rakiet pomáha Space X Elona Muska.

Zdroj: techspot, NYT

Image Credit: Bing Image AI