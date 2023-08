Napriek prepúšťaniu v IT sektore, platy rastú

Technologickí giganti sa rozhodli prepúšťať, aby tým ušetrili náklady, lenže napriek tomu platy rastú.

Denník The Wall Street Journal nedávno vykonal analýzu platov v IT sektore a zistenia sú zaujímavé. Napriek tomu, že technologické spoločnosti, akými sú napríklad Alphabet (Google) a Meta (Facebook, Instagram) nie raz vykonali hromadné prepúšťania, stále platia svojim zamestnancom kráľovské platy a to aj napriek údajnému poklesu príjmov. Vďaka tomu boli prepustené tisíce pracovníkov. Napriek všetkému mali v niektorých firmách rásť platy až o 10 percent a k tomu si treba ešte pripočítať bonusy, odmeny a benefity. Tieto údaje majú vychádzať z dát zozbieraných až z 278 spoločností.

V prípade, že hľadáte dobre platenú prácu, mali by ste skúsiť svoje šťastie v spoločnosti Vici Properties, kde je priemerná mzda na úrovni 414 500 dolárov (približne 379 657 eur). Vo firme pracuje aktuálne len 22 zamestnancov a vlastní niekoľko kasín na území Spojených štátov amerických. Na druhom mieste je spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram, ale vlastní aj komunikátor WhatsApp. Tu má byť mesačný plat 300 000 dolárov (približne 274 755 eur). Spoločnosť Alphabet (Google) má priemerne dávať svojim zamestnancom plat vo výške 280 000 dolárov (približne 256 404 eur). Zamestnanci spoločnosti Amazon sa tiež nemajú zle, keďže ich plat sa pohybuje na priemernej úrovni 34 195 dolárov (približne 31 313 eur).

Potom tu ešte máme platy generálnych riaditeľov, ktorí majú až niekoľkonásobne vyššie platy. Najviac by mala zarábať CEO Google s platom 226 miliónov dolárov (približne 206 857 800 eur), ktorý je až 808-krát väčší, ako priemerný zárobok v spoločnosti. Na druhom mieste je generálny riaditeľ spoločnosti Meta - Mark Zuckerberg s platom 28 miliónov dolárov (približne 25 625 600 eur), čo predstavuje až 91-násobok priemerného platu.

Zdroj: Techspot,