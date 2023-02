Napätie medzi Čínou a USA vzrastá! Lenže nie je to zbytočne kvôli výskumným prístrojom?

Vzťah medzi USA a Čínou by sa dal prirovnať k studenej vojne.

História sa opakuje? Nie je to tak dávno, čo skončila studená vojna medzi "západom" a "východom". Veľa času neubehlo a je tu nová forma studenej vojny, tentokrát medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou republikou. K zhoršeniu vzťahov a napätiu došlo pomerne nedávno - v období keď bol prezidentom USA Donald J. Trump. Bohužiaľ, v tomto trende pokračuje aj súčasný prezident USA - Joe Biden, pričom by sa dalo povedať, že je ešte agresívnejší.

V priebehu nedávnych dní sa udialo pár udalostí, ktoré medzinárodným vzťahom práve nepomohli. Určite ste zachytili správu, že nad územím Spojených štátov amerických sa objavil balón, ktorý USA označilo za špionážny. Čína oponovala, že je to len meteorologický balón. Kauza "skončila" jeho zostrelením a trosky balónu sa v súčasnosti snažia analyzovať vládni zamestnanci USA. Pár dní na to sa nad Havajom objavili laserové lúče. Tie sa podarilo zaznamenať teleskopu Subaru na Mauna Kea. Za tieto lúče má byť zodpovedný čínsky satelit Daqi-1/AEMS, ktorý skúma hodnoty CO2 vo vzduchu, ale aj znečistenie ovzdušia ako takého. Aspoň podľa údajov NASA.

Napätie medzi oboma krajinami narastá, čo je viac než isté. Jedna krajina zároveň provokuje druhú a to nemusí dopadnúť práve najlepšie pre celý svet.

Zdroj: Gizchina,