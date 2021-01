Nákupy zo zahraničia zdražejú!

Už tento rok Európska únia zavedie colné poplatky na tovar zo zahraničia.

Zákon, ktorého platnosť mala začať od 1. januára 2021 sa kvôli pandémii koronavírusu posúva na 1. júla 2021. Čo to ale v praxi znamená? Európska únia chce týmto krokom spoplatniť všetky zásielky prichádzajúce z mimo-členských krajín, medzi ktoré patrí aj Čína, z ktorej sa asi v najväčšom množstve dováža tovar do Európy. Už predtým platila výnimka a to na takýto tovar, ktorý ste si objednali do hodnoty 22€. Vtedy ste neplatili DPH ani clo. Ak ste mali zásielku v hodnote od 22€ do 150€, tak ste maximálne zaplatili DPH, ak ste prekročili hodnotu 150€, tak ste platili k DPH aj clo.

To sa ale od 1. júla mení a na všetok tovar prichádzajúci z nečlenských krajín sa už budú vzťahovať poplatky súvisiace s DPH či clom, čo nakoniec môže vašu objednávku pekne predražiť. Pozrime sa rovno na príklad. Ak si objednáte tovar v podobe krytu na smartfón, napríklad v hodnote 3€, tak si k tomu pripočítajte 20% DPH, čo je hneď 60 centov naviac. Lenže k tomu prichádza ešte najdrahšia položka clo a colné konanie. Tu vás môže zastúpiť napríklad Slovenská pošta, ktorá asi v najviac doručuje zásielky z Číny, lenže si za to vypýta poplatok 9€ za každé takéto konanie, no zároveň si k tomu treba pripočítať ešte aj samotné clo 3 - 11%. K doposiaľ vypočítanej sume je potrebné si pripočítať ešte 2€ za doručenie. Zrazu z ceny z troch eur za kryt sa dostávate na cenu 14,6€ + clo, podľa ceny tovaru a takýto nákup sa už ako môžete vidieť neoplatí.

Mimo-európsky predajcovia sa taktiež na túto situáciu pripravujú a vo veľkom stavajú po Európe takzvané medzisklady, kde skladujú najčastejšie predávaný tovar, čím by chceli aspoň z časti odľahčiť výslednú cenu tovaru, než keď si tovar objednáte priamo z Číny.

Zdroj: Pošta, Europa, Wikipedia,