Na severe Čile bolo postavené najvyššie položené astronomické observatórium na svete s názvom University of Tokyo Atacama Observatory (TAO), ktoré sa nachádza vo výške 5,640 metrov nad morom a je vybavené 6,5 metrovým infračerveným teleskopom. Je len 5 kilometrov vzdialené od sústavy rádio teleskopom ALMA, no je o 580 metrov vyššie.



Observatórium TAO, ktoré bolo plánované a stavané 26 rokov, by malo poskytnúť bezkonkurenčné schopnosti v pozorovaní vesmíru, najmä v strednom infračervenom spektre. Vďaka svojej výške a suchému prostrediu Atacamy je TAO ideálne pre štúdium okolia hviezd vrátane regiónov, kde dochádza k tvorbe planét. Vedci očakávajú, že vďaka unikátnej pozícii observatória získajú nové poznatky o pôvode planét, galaxií a ďalších kozmických objektov.



Podrobnosti o projekte a odovzdávacej ceremónii nájdete v novinke na stránke observatória na tejto adrese a v tlačovej správe Tokijskej univerzity.





Obrázok: TAO. The University of Tokyo Atacama Observatory (TAO) at the summit of Cerro Chajnantor. ©2024 TAO project CC-BY-ND