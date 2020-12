Najväčší urýchlovač častíc by mohol vytvoriť čierne diery

Vesmír môže byť posiaty čiernymi dierami tak malými, že by mohli vkĺznuť medzi atómy.

Nová štúdia ukazuje, že tieto mikro singularity by sme mohli neustále robiť v najväčšom urýchlovači častíc na svete. Keby sme vedeli tieto objekty vyrobiť, mohli by byť oknom do tajomnej podstaty gravitácie. Máme štyri základné sily prírody: elektromagnetizmus, silná interakcia, slabá interakcia a gravitácia. Všetky štyri sily pôsobia v rôznych rozsahoch, majú rôzne nosiče a interagujú rôznymi spôsobmi. Majú tiež veľmi odlišné sily, ale gravitácia z toho stále vychádza ako najslabšia.

Pri vysokých energiách sa elektromagnetické a slabé jadrové sily zlúčia do jednej zjednotenej sily (slabá interakcia). Máme dôkazy, že pri ešte vyšších energiách sa silná jadrová sila (silná interakcia) tiež "pripája k strane zjednotenia". Predpokladá sa, že pri mimoriadne vysokých energiách sa gravitácia spája aj s ostatnými silami. Požadovaná energia je ale taká vysoká, že ju dokonca ani s urýchľovačom častíc o veľkosti našej galaxie nedosiahne.

Jednou z hypotéz je, že vesmír obsahuje viac, ako sa zdá na prvý pohľad. Konkrétne existuje viac priestorových dimenzií ako tie tri, o ktorých vieme. V tomto pohľade je obvyklý smer hore-dole, zľava doprava a dozadu a k tomu sa pripočítava čas, ale v tom vieme zatiaľ ísť len jedným smerom.

Ako by sme s pomocou LHC spoznali viac ďalších rozmerov? Jedným zo spôsobov by mohla byť výroba mikroskopických čiernych dier. Normálne to vyžaduje "šialené" množstvo hustoty a tlaku na vytvorenie čiernej diery s stlačenie hmoty tak, aby sa zrútila do bodu nekonečnej hustoty. Ale ak je gravitačná sila v skutočnosti oveľa silnejšia, mohli by sme ľahko premôcť ostatné prírodné sily a vytvoriť čierne diery. Ak je gravitácia dostatočne silná, mohli by sme už teraz vyrábať malé čierne diery v LHC.

Tieto malé čierne diery, ale nie sú dôvodom na poplach, vyparili by sa za menej ako 10 - 27 sekúnd a premenili sa na sprchu častíc oveľa skôr, než by stihli začať "požierať" našu planétu.

Zdroj: Space,