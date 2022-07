Najväčší teleskop aký dokážeme "postaviť"

Solárna gravitačná šošovka je názov teleskopu využívajúceho naše Slnko ako obrovskú šošovku. Ak ste na správnom mieste, v ohnisku tejto šošovky, tak dokážete pozorovať desaťkilometrové detaily na exoplanétach vzdialených desiatky svetelných rokov. Problémom je, že ohnisko tohto teleskopu je vzdialené od Slnka 550 až 900 Astronomických jednotiek. To je ďaleko, viac než tri krát ďalej, než doletel Voyager za 45 rokov svojho letu. Do tejto vzdialenosti potrebujete dostať metrový teleskop a môžete pozorovať desaťkilometrové detaily na exoplanétach.

To sa spája s mimoriadnými technickými ťažkosťami, no napriek tomu, misia vyzerá byť realizovateľná súčasnými, alebo v dohľadnej dobe vyvinuteľnými, technický prostriedkami. Cesta teleskopu do ohniska by podľa zverejneného konceptu mala trvať menej než 30 rokov a teleskop. Následne po prílete do vzdialenosti 550 Astronomických jednotiek začne teleskop pozorovania, ktoré potrvajú približne 10 rokov.

Do detailov rozpracovaný koncept tohto teleskopu opisuje článok zverejnený na predtlačovom serveri arxiv.org.

Zdroj: arxiv.org