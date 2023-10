Najrýchlejší objekt vyrobený ľudskou rukou

Nový rýchlostný rekord si na svoje konto pripísala sonda Parker Solar Probe pri svojom septembrovom priblížení sa k Slnku. 27. Septembra 2023 sonda dosiahla rýchlosť 176.5 km/s, čo je rýchlosť pri ktorej by za dve sekundy preletela vzdialenosť z Bratislavy do Prahy, či z Bratislavy do Tokia za 52 sekúnd.Sonda pri každom priblížení k Slnku, 3-4 krát za rok, dosiahne najvyššiu rýchlosť na svojej orbite. Ako sa pri svojom výskume Slnka postupne k nemu stále viac približuje, tak rastie jej maximálna rýchlosť. V septembri šlo o jej celkové 17 priblíženie k Slnku od začiatku jej misie v roku 2018. Sonda sa pri ňom priblížila k Slnku na vzdialenosť 7,26 miliónov kilometrov.V roku 2025 pri jednom zo svojich ďalších priblížení dosiahne rýchlosť 191 km/s, čo bude nový rekord, pri ktorom dosiahne 0.064% rýchlosti svetla :)Tlačovú správu o rekorde aj so sprievodným videom nájdete na tomto linku