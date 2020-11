Najlepšie notebooky na homeoffice

Ochorenie COVID-19 obrátilo ľudstvu život hore nohami. Väčšinou, žiaľ, v negatívnom zmysle. Existujú však aj výnimky. Covid napríklad spôsobil digitálnu revolúciu a od základu prekopal spôsob, akým ľudia pracujú. Takže má predsa len aj pozitívne následky.



Nikdy doteraz, v celej modernej histórii ľudstva, sa nestalo, že by v jeden moment pracovalo toľko ľudí z domu. Home office, ktorý bol na Slovensku doposiaľ prakticky nedosiahnuteľným pracovným benefitom, sa už počas prvej vlny pandémie stal zo dňa na deň štandardom.





Práca z pohodlia domova



Ako z praveku nám dnes príde doba, kedy ľudia robili celú firemnú administratívu manuálne. Knihou dochádzky počnúc a účtovníctvom končiac. Pritom to bolo ešte pred 25 rokmi bežné. Dnes sa aj tá najzložitejšia agenda bežnej firmy dá vyriešiť z notebooku v kuchyni, obývačke, ba pokojne z kúpeľne. Túto zmenu odštartoval boom osobných počítačov (PC). Priam vesmírne ju však zrýchlil príchod notebookov.



Nie je to však vždy jednoduché. Ak ste aj vy ostali pracovať z domu, možno ste už tiež prišli na to, že nie každý notebook sa hodí k vašej pracovnej činnosti. Ak nepatríte k tým šťastnejším, ktorí môžu doma používať firemný počítač, možno vám padne vhod náš prehľad notebookov, ktoré sa hodia na bežné pracovné činnosti väčšiny klasických zamestnancov či podnikateľov.





Aký notebook na homeoffice



Parametre notebooku, ktorý budete používať denne, by mali byť najlepšie, aké si môžete dovoliť. Dobre si však zvážte akým spôsobom notebook doma používate. Svoj pracovný nástroj by ste mali čo najpresnejšie „našiť“ na vašu prácu. Peniaze využite efektívne.



Veľký displej? Ten sa hodí vždy, ak nepotrebujete notebook často prenášať. Pozerajte sa po notebookoch s 15 a viac palcovými obrazovkami. Ak veľa cestujete, porozmýšľajte skôr nad kombináciou 13“ palcového notebooku, ktorý doma pripojíte na externý monitor. Každý gram váhy totiž budete pri párhodinovom nosení notebooku cítiť.



Výkon počítača tiež prispôsobte tomu, čo na ňom chcete robiť. Je zbytočné kupovať si silný herný stroj, ak na počítači budete 95 % času riešiť bežnú kancelársku agendu a raz za čas si postriháte video z rodinného výletu. Naopak, ak sa venujete grafike, videu, strihu či post produkcii, nešetrite na výkone a predovšetkým na veľkosti pamäte. Pri spracovávaní videa nie je RAMky nikdy dosť a pod 16 GB RAM už nechoďte. Na kancelársku prácu stačí bez problémov aj 8 GB RAM.



Sedliackym rozumom sa riaďte aj pri ostatných parametroch. Ak preferujete vysokú mobilitu, hľadajte notebook, ktorého batéria vydrží aspoň 6 hodín a má šasi, teda kryt z tvrdších, odolnejších materiálov. Ak pracujete iba doma a notebook neprenášate, batérii neprikladajte prehnaný význam, skôr si vyberte niečo s veľkou obrazovkou a v tom prípade aj s čo najvyšším rozlíšením. Vaše oči vám poďakujú.





Dôležitejšia ako dizajn je výbava



Na záver ešte dôležité odporúčanie. Neberte na ľahkú váhu konektivitu vášho notebooku. Výrobcovia počítačov dnes často podriaďujú výbavu notebooku jeho dizajnu a poriadne osekávajú počty konektorov, ktoré na notebooku nájdete. Nepriamo vás tak nútia do kúpy príslušenstva.



Určite sa preto pozerajte nielen na to, ako váš stroj vyzerá, ale aj na to, či má vo výbave dostatok USB slotov (aspoň jeden USB-A, minimálne dva USB-C), HDMI, prípadne iný slot na pripojenie externých monitorov. Ak radi fotíte, pozerajte aj na to, aby mal notebook zabudovanú čítačku kariet. Ani 3,5 mm jack na pripojenie slúchadiel už dnes nie je štandard. Pozor na to.



Aké notebooky teda odporúčame my?



Low cost



Čoraz viac ľudí experimentuje s možnosťou používať na prácu namiesto notebooku tablet. Benefity sú obrovské, no pripravte sa robiť kompromisy. Umax VisionBook 10 Wi UMM220V16 síce neponúka závratný výkon, ale ak väčšinu vašej práce tvorí administratíva a potrebujete pracovný stroj často prenášať, stojí za vyskúšanie.







Nižšia stredná trieda



Huawei stavil na dizajn podobný Macbookom, ale ponúka aj primerané výkonnostné parametre. Je to ideálny stroj pre tých, ktorí síce pracujú najmä v textových či tabuľkových editoroch, ale sem tam potrebujú postrihať jednoduché video.







Dizajn



Macbook Air parametrami neohromí, vďaka vlastnému operačnému systému dokáže však svoj výkon využiť na maximum. Je určený najmä pre tých, ktorí majú nenáročnú kancelársku prácu, sem tam chcú pozrieť film, alebo upraviť video natočené na iPhone. Na hry však zabudnite.







Stredná trieda



Notebooky ASUS boli dlhé roky šedé myši počítačového trhu, pomer cena/výkon je však výborný. Ak potrebujete aby váš notebook zvládol okrem administratívy aj prácu s multimédiami, a radi sa zahráte nejakú graficky menej náročnú hru, toto je ideálny stroj.







Top model



Chcete od notebooku, aby nielen dobre vyzeral, no mal aj poriadny výkon a nemuseli ste riešiť žiadne obmedzenia? Lenovo ThinkPad X1 Yoga 5 je riešenie pre vás. Ide o konvertibilné zariadenie, ktoré dobre vyzerá, umožní vám pracovať naplno aj pri hardvérovo náročnejších úlohách a utiahne aj nové hry tak, aby ste ich plnohodnotne užili. Navyše si z neho kedykoľvek urobíte komfortný tablet.