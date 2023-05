Nájdu nás mimozemské civilizácie vďaka bezdrôtovým technológiám?

Pravdepodobne od počiatku ľudstva sa snažíme zistiť, či nie sme jedinou "inteligentnou" rasou vo vesmíre. Zatiaľ sa to potvrdiť, ale ani vyvrátiť nepodarilo.

Nedávno bol robený výskum, publikovaný v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, za ktorým stoja vedci z univerzity Mauritius a z univerzity Manchester. Tomuto výskumnému tímu sa podarilo získať údaje zo simulácií šírenia rádiových vĺn mobilných vysielačov. Podľa výskumníkov je totiž možné, že len veľmi technologicky vyspelé mimozemské civilizácie, by nás boli schopné detegovať vďaka rádiovým signálom. Prečo len veľmi vyspelé civilizácie? Mimozemšťania musia byť v tomto prípade na vysokej technickej úrovni, schopnej postaviť dostatočne citlivé prijímače. Lenže to nie je všetko a svoju úlohu má zohrávať aj blízkosť takejto civilizácie.

Vedci predpokladajú, že v prípade existencie blízkej mimozemskej civilizácie, napríklad obývajúcej planétu obiehajúcu Barnardovu hviezdu, je možné, aby nás detegovali. Takáto civilizácia by totiž bola od nás vzdialená "len" šesť svetelných rokov. Napriek tomu sa objavujú názory, že "Zem" sa stáva tichšou, za čo do určitej miery môže rozširovanie optických a káblových sietí. Tak isto to môžeme povedať aj o mobilných základňových staniciach, ktoré s každou novou generáciou vyžarujú čoraz hustejšie rádiové vlny. Tieto vlny majú "problém" prekonať väčšie vzdialenosti a bývajú ľahko rušené.

Existuje šanca, že by nás mimozemské civilizácie mohli objaviť vďaka satelitom obiehajúcim orbitu našej planéty. Medzi najväčších vysielateľov signálu si môže onedlho prvé miesto získať spoločnosť SpaceX, ktorá prevádzkuje satelitnú sieť Starlink.

Zdroj: Phys.org,