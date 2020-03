Najdrahší Samsung Galaxy S20 Ultra s 512GB ROM vypredaný!

Záujem o nový špičkový smartfón od Samsungu prekonal všetky očakávania. Dostupný bude opäť po doplnení zásob v máji.

Vysoký záujem o nový smartfón Samsung Galaxy S20 Ultra 5G s vnútornou pamäťou 512GB, ktorý okrem iného disponuje 16GB RAM a pokročilým fotoaparátom, viedol krátko po začatí predobjednávok na slovenskom trhu k vypredaniu zásob. Ďalšia dodávka tohto modelu príde na slovenský trh až v máji. Ostatné smartfóny novej série Galaxy S20 by mali byť k dispozícii od štartu predaja (13. marca 2020), hoci aj tie môžu byť u jednotlivých predajcov dočasne vypredané. Vysoký záujem zaznamenala aj novinka Z Flip s ohybným displejom, ale zatiaľ je k dispozícii.

Záujemcovia môžu naďalej predobjednávať modely Galaxy S20+ aj S20 Ultra 5G, a to až do 8. marca 2020. Ak splnia všetky podmienky, získajú v rámci ceny smartfónu aj nové bezdrôtové slúchadlá Buds+. O slúchadlá neprídu ani záujemcovia o dočasne vypredaný S20 Ultra 5G 512GB, u ktorého boli termín nákupu a dokončenie registrácie predĺžené do 8. júna 2020. Pripomeňme, že Z Flip je prvý smartfón značky s ohybným displejom typu véčko. Spoločnosť ho na slovenský trh dodáva v dvoch farebných prevedeniach (Mirror Purple a Mirror Black) za odporúčanú cenu 1480 eur. Vypredaný S20 Ultra 5G s 512GB vnútornou pamäťou sa na slovenskom trhu predáva v šedej farbe za odporúčanú cenu 1549 eur.

Zdroj: Samsung