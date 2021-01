Nájdeme raz červie diery?

Ruskí astronómovia navrhujú zamerať sa na hľadanie červých dier.

Einstenova Všeobecná teória relativity nám predpovedala čierne diery - masívne objekty, ktoré sa vplyvom gravitácie zrútili do seba a odvtedy pohlcujú všetko vo svojom okolí, že ani svetlo neujde z ich gravitačného vplyvu. Vedcom sa už podarilo objaviť prvú čiernu dieru v galaxii s názvom M87, lenže teória predpokladá aj objekty nazvané Einstein-Rosenovove mosty, ktoré sú známe ako červie diery. Tie majú umožňovať rýchlejšie cestovanie skrz priestor čas. Oba druhy dier sú výsledkom špeciálnych riešení Všeobecnej teórie relativity.

Na to, aby ste vytvorili červiu dieru potrebujete veľké množstvo takzvanej negatívnej energie, ktorú vedia vedci vytvoriť v malom množstve v laboratóriách. Taktiež sa predpokladá, že práve ona môže za zrýchlenú expanziu vesmíru. Kde teda môžeme nájsť červie diery?

Ruský astronómovia nedávno publikovali dokument v Mesačných oznámeniach Kráľovskej spoločnosti, kde predpokladajú, že červie diery treba hľadať na tom istom mieste ako čierne diery, a to v jadrách galaxií. Presnejšie, v tých najjasnejších a to by mohlo byť kľúčom k ich objaveniu. Vedci taktiež predpokladajú, že je rozdiel vo vyžarovaní čiernou a červou dierou, kedy čierna diera má produkovať menej gamma lúčov, ktoré vylučuje prúdom, zatiaľ čo červia diera má vyžarovať gamma lúče obmedzené na "guľu".

Nedávno sa objavila štúdia, ktorá objavila na nočnej oblohe rádiové kruhy neznámeho pôvodu. Tie sú obrovské, ale zatiaľ ich vedci nedokázali spojiť so žiadnym viditeľným objektom a odolávajú konvenčným teóriám a preto za ich vznikom môžu byť práve červie diery.

Trošku zarážajúca je ich podobnosť s aktuálne prebiehajúcimi pokusmi s teleportovaním na kvantovej úrovni. Vedci totiž predpokladajú, že za ich vznikom stojí éra raného vesmíru. Presnejšie, že mohli vzniknúť v pene kvantových častíc a môžu existovať dodnes.

Zdroj: Phys.org,