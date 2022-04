Náhlavná súprava Razer údajne zachránila život svojmu majiteľovi

Náhodná strela skoro zabila majiteľa slúchadiel Razen Kraken.

Používateľ sociálnej siete Reddit s prezývkou Enough_Dance_956 sa pochválil so svojim neobyčajným zážitkom hneď v niekoľkých komentároch. Hlavnú rolu v príbehu má náhlavná súprava Razer, ktorá mala zachrániť život svojmu majiteľovi. Ich časť mala odraziť zablúdenú strelu, ktorá vnikla do izby používateľa slúchadiel. Projektil bol odrazený do steny, odkiaľ padol na posteľ. Guľka mala pochádzať z bloku ďalej a používateľ nemal byť jej obeťou.

Príspevok obsahuje aj fotografie, na ktorých je vidno, ako mala strela prejsť oknom, poškodenie časti slúchadiel, aj stopu po guľke v stene. Nakoniec je vidno aj samotnú zablúdenú strelu na posteli používateľa sociálnej siete Reddit. Guľku mala odraziť práve kovová výstuž slúchadiel. Napriek tomu, že príspevok bol zverejnený prvého apríla, fotografie a príbeh predsa len vyzerajú reálne a zároveň ukazujú, že kvalitne skonštruovaný výrobok vám dokáže zachrániť život, aj keď to nie je jeho účel.

Podľa používateľa siete bol kontaktovaný spoločnosťou Razer, ktorá mu ponúkla výmenu slúchadiel, ten ale toto gesto odmietol s tým, že sa chcel len firme poďakovať. Predmetný incident sa mal odohrať v Spojených štátoch amerických, v štáte Kalifornia.

