Nadšenec upravil Windows 7 pre beh na PC s 5 MHz CPU

OS Windows 7 napriek slabému hardvéru väčšinou fungoval.

Operačný systém Windows 7 z dielne spoločnosti Microsoft patril vo svojej dobe k tomu najlepšiemu a bol veľmi obľúbený. Zapísal sa do histórie a zanechal v IT svete nezmazateľnú stopu. Napriek koncu podpory, ktorá sa udiala približne pred dvoma rokmi, je Windows 7 stále veľmi používaný. Za to vďačí najmä rozumným systémovým požiadavkám, kedy vám stačil počítač s jedno-jadrovým procesorom a taktom 1 GHz a 1 GB (32 bit) alebo 2 GB (64 bit) RAM. Pritom operačný systém dokázal pracovať aj s procesorom, ktorý má 256 jadier/vlákien v 64 bitovom režime. Vďaka tomu bolo použitie OS Windows 7 relatívne flexibilné.

Z času sa na čas sa nájdu nadšenci, ktorí sa snažia spustiť rôzne operačné systémy na rôznych konfiguráciách. Samozrejme, čím je konfigurácia horšia, tým lepšie. Až vtedy je totiž zábava. Tentokrát sa používateľ sociálnej siete Twitter, vystupujúci pod prezývkou NTDEV rozhodol spustiť OS Windows 7 na počítači, ktorý je 200 násobne slabší, ako sú minimálne požiadavky. Ako si môžete všimnúť, tak počítač vypisuje pri štarte, že CPU má takt 50 MHz. V tomto prípade musel nadšenec upraviť LogonUI, nakoľko by systém odmietal nabehnúť na CPU s nižším taktom. NTDEV ďalej musel upraviť zdrojový kód 86Box, aby bolo možné spustiť OS na CPU s taktom 5 MHz.

Virtuálny počítač bol ďalej vybavený 128 MB RAM. Nadšencovi sa následne po 28 minútach podarilo úspešne spustiť OS Windows 7 Ultimate build 7601 SP1 v núdzovom režime, ktorý je odľahčený o niekoľko grafických prvkov.

Zdroj: Neowin,