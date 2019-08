Nadšenec na hoverboarde skúsi preletieť kanál La Manche

Vynálezca Hoverboardu skúša na druhý pokus preletieť ponad Lamanšský prieliv.

Franky Zapata je vynálezca Flyboard Air hoverboardu, ktorý poháňajú turbíny. Minulý týždeň prvýkrát skúšal preletieť prieliv ale neúspešne. Celá cesta má niečo málo cez 35 kilometrov a mala by trvať asi 20 minút. Cestovná rýchlosť je totiž 140 kilometrov za hodinu. V polovici cesty ale musí zaparkovať na pristávacej ploche a dotankovať.

Franky Zapata takes off in his bid to cross from France to England on his flyboard. The Frenchman's attempt failed a short time later when he missed a landing platform to refuel.



