Nadmerné množstvo nových používateľov spôsobilo výpadok služieb aplikácie Signal

Signal, služba zasielania šifrovaných správ, zaznamenala v posledných dňoch po aktualizácii pravidiel ochrany osobných údajov konkurenčnej aplikácie WhatsApp prudký nárast počtu stiahnutí po celom svete. Obrovský nával nových používateľov bol taký prudký, že včera aplikácia Signal pre mnohých ľudí úplne prestala fungovať.

Vo vyhlásení vydanom na webe a súčasne aj na Twitteri organizácia Signal Foundation uviedla: "Signal má technické problémy. Usilovne pracujeme na čo najrýchlejšom obnovení služby."

We have been adding new servers and extra capacity at a record pace every single day this week nonstop, but today exceeded even our most optimistic projections. Millions upon millions of new users are sending a message that privacy matters. We appreciate your patience. — Signal (@signalapp) January 15, 2021

Príčinou globálneho výpadku boli milióny ľudí, ktorí začínajú používať aplikáciu Signal. Počas jedného dňa (12. januára 2021) dokonca stiahnutia aplikácie Signal v obchode Google Play Store stúpli o viac ako 40 miliónov. „Tento týždeň nepretržite každý deň pridávame nové servery a ďalšie kapacity rekordným tempom, ale dnes sme prekročili aj naše najoptimistickejšie predstavy. Milióny miliónov nových používateľov posielajú správu, že na ochrane súkromia záleží. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.“

How it started vs how it's going 😅 pic.twitter.com/ERiFpZUz6c — Signal (@signalapp) January 14, 2021

Signal ďalej dodal, že pracujú na zvýšení kapacít so zachovaním ochrany súkromia, čo bol prísľub, ktorý katapultoval aplikáciu na jej ohromujúci počet stiahnutí. „Robíme pokrok k zavedeniu služby späť online. Ochrana osobných údajov je našou najvyššou prioritou, ale navýšenie kapacít je teraz na veľmi blízkom druhom mieste.“

We are making progress towards getting the service back online. Privacy is our top priority, but adding capacity is a close second right now. — Signal (@signalapp) January 15, 2021

Pretože používatelia aplikácie Signal z celého sveta boli zmätení, prečo doručenie správ trvá večnosť, Elon Musk, ktorý pravdepodobne celý tento nárast používateľov aplikácie Signal zapríčinil jednoduchým tweetom s textom "Používajte Signal", prišiel so šikovnou radou alebo s návrhom, prečo Signal čelí výpadku. Podľa neho kód na serverovej strane robí príliš veľa.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Your server-side code is doing too much — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2021

Signal je aplikácia na zasielanie okamžitých správ vyvinutá neziskovou organizáciou Signal Foundation. Aplikácia bola uvedená na trh v roku 2014 s hlavným zameraním na ochranu súkromia. Nakoniec, aj slogan aplikácie Signal tvoria slová „pozdravte súkromie“. Signal, podobne ako WhatsApp, tiež prichádza s end-to-end šifrovaním a je k dispozícii pre zariadenia všetkých platforiem vrátane Android, iPhone, iPad, Windows, MacOS a Linux.

Signal Foundation, neziskovú organizáciu, ktorá vyrába Signal Private Messenger, založil bývalý spoluzakladateľ WhatsApp Brian Acton, ktorý v roku 2017 opustil Facebook (Facebook v roku 2014 odkúpil WhatsApp) a vytvoril platformu Signal. Aj keď Signal poskytuje všetky podobné funkcie ako WhatsApp, neumožňuje zálohovať konverzácie na Disk Google alebo iCloud. Tiež neumožňuje skupinám automaticky pridávať ľudí, ale jednotlivci najskôr musia udeliť súhlas.

