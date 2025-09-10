Nad Poľskom boli zostrelené drony! Patrili Rusku?

Poľská armáda v utorok večer zasiahla proti bezpilotným lietadlám, ktoré prekročili hranicu z Ukrajiny a narušili poľský vzdušný priestor. Ide o prvý prípad od začiatku vojny, keď Varšava priamo použila zbrane proti ruským dronom. Incident, ktorý armáda označila za „akt agresie“, prinútil úrady pozastaviť prevádzku viacerých letísk vrátane varšavského letiska Chopina. Na tému upozornil portál InterestingEngineering.
Premiér Donald Tusk na sociálnej sieti uviedol, že situácia je pod kontrolou a že postup armády koordinuje priamo s prezidentom Karolom Nawrockim i velením NATO. Minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz potvrdil, že opatrenia sa prijímali v súčinnosti so spojencami.
Federálny úrad pre letectvo USA informoval, že obmedzenia zasiahli aj letiská v Lubline a Rzeszówe, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri zásobovaní ukrajinskej armády. Poľská armáda vyzvala obyvateľov východnej časti krajiny, aby počas operácie zostali doma.
Ostrú odozvu priniesli reakcie z Washingtonu. Senátor Dick Durbin zdôraznil, že útok je skúškou pripravenosti NATO. Republikán Joe Wilson označil celú akciu dokonca za „vojnový čin“ a vyzval prezidenta Donalda Trumpa na okamžité sankcie proti Moskve. Podľa jeho slov boli použité drony iránskej výroby.
Prezident Nawrocki pripomenul, že Poľsko už zažilo podobnú krízu v roku 2022, keď na jeho územie dopadla raketa a usmrtila dvoch civilistov. Odvtedy krajina investuje miliardy do posilnenia protivzdušnej obrany a zdôrazňuje potrebu jednoty aliancie.
Hovorca armády na záver oznámil, že vyšetrovanie pokračuje a že doteraz neboli hlásené obete ani zranenia.
Zdroj obrázku: Perplexity AI,
Pridať nový komentár