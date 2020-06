Nábor do redakčného tímu pc.sk

Zaujímaš sa o dianie vo svete IT? Zaujímajú ťa najnovšie technológie? Možno hľadáme práve teba :)

Máš chuť skúsiť niečo nové? Rád sa vyjadruješ k aktuálnej problematike zo sveta IT? Chcel by si informovať širokú verejnosť o spravodajstve zo sveta IT / Technológii / Vedy ?

Koho hľadáme?

Hľadáme zanietených ľudí, ktorí disponujú dobrým písomným prejavom, znalosťou gramatiky a prehľadom vo svete IT.

Aktuálne hladáme:

- redaktorov pre písanie noviniek

Ako sa zúčastniť výberu?

Veľmi jednoducho. Pošlite nám ukážku vašej práce do 1.7.2020. Spracujte dve novinky alebo recenziu produktu zo sveta IT a technológií v rozsahu minimálne 1500 znakov.

Email s predmetom: "Nábor pc.sk : vaše Meno" posielajte na dve dole uvedené emailové adresy.

Typ práce: popri zamestnaní / popri štúdiu

Základná zložka mzdy (hrubá mzda) a ďalšie odmeny: 5 EUR / novinka; plus odmeny za čítanosť

Kontakt: pc@pc.sk, kópiu na adresu lukas.lancz@pc.sk