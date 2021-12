Na svetlo sveta sa majú dostať 3 TB dát o UFO

Vedci plánujú uvolniť 3 terabajty dát o UFO.

Fenomén UFO, alebo UAP ak chcete, zaujíma ľudstvo od nepamäti, no v poslednej dobe je záujem väčší a každým dňom naďalej rastie. Veľké očakávania boli vkladané to tohtoročnej správy o spomínanom fenoméne, nakoľko viac svetla do tohto javu mala priniesť informácia vládnych agentúr Spojených štátov amerických. Tá bola nakoniec sklamaním pre väčšinu ľudí, nakoľko nepriniesla potvrdenie o existencii mimozemšťanov.

Naproti tomu sa vláda US rozhodla založiť pracovnú skupinu, ktorá sa bude seriózne zaoberať týmto javom. Hádam uvidíme, s čím táto pracovná skupina príde. Tentokrát sa o slovo hlási samozvaný odborník na UFO/UAP - Ryan Sprague z organizácie UAPx, ktorá sa venuje skúmaniu tohto javu. Sprague vo svojom blogovom príspevku uviedol, že by chcel počas budúceho roka (2022) uverejniť takmer tri terabajty dát spojených s fenoménom UFO. V tomto balíku dát sa má nachádzať takmer 600 hodín video-obsahu z rôznych druhov kamier.

Podľa Spragua sa organizácia drží prísnych vedeckých metód pre analýzu údajov, ktoré ešte stále členovia organizácie spracovávajú. Pritom dúfa, že tieto dôkazy budú definitívnym dôkazom existencie mimozemského života.

