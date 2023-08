Na sociálnej sieti Threads sa objavil profil sledujúci Muskovo lietadlo

Profil bol kedysi aktívny na Twitteri, kde ho Musk nakoniec zakázal.

Kedysi na sociálnej sieti Twitter (než ju kúpil Elon Musk za 44 miliárd dolárov (približne 39 875 000 000 eur)) existoval profil sledujúci súkromné lety rôznych miliardárov. Medzi takých patrí napríklad vyššie spomenutý Musk, ale Zuckerberg, či Gates. Tieto lety boli sledované pomocou verejne dostupných informácií z rôznych zdrojov. Za profilom stála osoba s menom Jack Sweeney. Muskovi sa táto aktivita nepáčila, nakoľko sa bál o svoj život a že by niekto mohol tieto informácie zneužiť. Preto sa rozhodol skontaktovať majiteľa profilu a ponúkol mu 5 000 dolárov (približne 4 531 eur) za to, že ho prestane sledovať. Sweeney mu mal na ponuku odpísať, že profil zruší, ak mu zaplatí 50 000 dolárov (približne 45 318 eur). Musk mal na túto ponuku odpovedať, že si to premyslí a už sa neozval.

Medzitým sa udiala zmena majiteľa spoločnosti Twitter, ktorú kúpil Musk. Dlho to netrvalo a nový majiteľ sociálnej siete dal Sweeneyho účet zablokovať. Urobil tak údajne pre porušenie podmienok používania. Lenže netrvalo dlho a objavila sa v súčasnosti najrýchlejšie rastúca sociálna sieť - Threads, za ktorou stojí spoločnosť Meta. Tá prevádzkuje aj Facebook a Instagram, a taktiež má pod svojimi "krídlami" komunikátor WhatsApp a spoločnosť Oculus. Dalo by sa povedať, že Threads je priamou odpoveďou na mikroblogovaciu sieť Twitter, pretože sa na ňu až priveľmi podobá. To sa samozrejme Muskovi nepáči. V prípade, že máte záujem sledovať, kedy a kam letia miliardári a ste na sieti Threads, môžete sledovať profil @elonmusksjet.

Zdroj: Techspot,