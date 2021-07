Na procesor Apple M2 si ešte počkáme

Apple by mal tento rok predstaviť len vylepšenú verziu aktuálneho procesoru.

Americká technologická spoločnosť Apple by mala tento rok predstaviť nové MacBooky, ale ak by ste očakávali použitie procesorov M2, budete sklamaní. Podľa leakera s menom Dylan, použije cupertínska spoločnosť mierne vylepšený aktuálny procesor. Ten dostal názov M1X a bude vyrábaný 5nm technológiou N5P, čo je vlastne vylepšená verzia aktuálne používanej technológie. Procesor by mal aktuálne využívať rovnakú architektúru, akú používa čip M1, teda ide o jadrá IceStorm a Firestorm.

Leaker spomína, že procesor M1X bude oproti M1 desať-jadrový, s čím súvisí ďalšia zmena. Kým M1 má 4 výkonné jadrá a 4 úsporné jadrá, tak vylepšená verzia bude mať až osem výkonných jadier a dve úsporné jadrá. Pri GPU je informácia nejasná a počíta sa s minimálne dvojnásobným počtom grafických jadier, ale hovorí aj až o štvornásobnom počte jadier. M1 ich má pritom osem.

Procesor Apple M2 by mal mať menší počet jadier, zároveň by mal prísť s novou architektúrou a mal by byť vyrobený pomocou 3nm technológiou výroby. Očakáva sa, že M2 bude použitá v tabletoch iPad Pro, ale aj v ultrabookoch MacBook Air. Pre oboje zariadenia je typické pasívne chladenie. To, či Apple plánuje aj výkonnejší čipset zatiaľ nie je známe. Samozrejme, aj v tomto prípade sa postará o výrobu procesorov spoločnosť TSMC.

