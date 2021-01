Na Havaji spozorovali neznámy modrý objekt padajúci do mora.

Havajské úrady zareagovali na hlásenia ľudí, ktorí zahliadli na oblohe neznámy modrý objekt padajúci do mora. Do prípadu sa zapojila aj Federálna letecká správa. Agenti FAA potvrdili, že dostali niekoľko hlásení od ľudí a miestnej polície, ktorá ich zaregistrovala na linke 911. Všetci svedkovia incidentu sa v telefonátoch zhodovali a tvrdili, že videli padať veľký modrý objekt do mora. Lietajúci objekt zachytili ľudia vo videách a nachádzal sa na nočnej oblohe neďaleko ulice Haleakava Avenue v mestečku Nanakuli.

Svedkovia uvádzajú, že daný predmet sa pohyboval po oblohe veľmi rýchlo. Jedna zo svedkýň incidentu nasledovala tento objekt autom až k miestu dopadu. Po tom čo uvidela, uviedla, že objekt bol väčší ako telefónny stĺp a pri dopade do mora nevydal žiadny zvuk. Hneď po tom, ako táto svedkyňa zavolala na políciu, zbadala druhý objekt, no tento krát bielej farby. Letel tým istým smerom ako predchádzajúci modrý objekt, ale zmizol z dohľadu.

Polícia mesta Honolulu uviedla, že nemá žiadne poznatky o tom, že by sa stratilo lietadlo. Agentúra FAA uviedla podobné stanovisko, nakoľko nezaznamenali žiadne lietadlo, ktoré by zmizlo z radarov, ani správy týkajúce sa nezvestných lietadliel.

