Na aukcii sa objavil negatív zo slávnej pitvy mimozemšťana

Na aukcii venovanej predaju NFT umeleckých diel sa objavil negatív z legendárnej pitvy mimozemšťana.

NFT negatív sa aktuálne nachádza na aukčnej stránke NFT Rarible, pričom tlačová správa uvádza, že v roku 2001 predložil agent CIA Kit Green správu o tom, že video z pitvy mimozemšťana je pravé. Tak isto sú pravé aj fotografie, ktoré videl agent v rokoch 1987 až 1988, pričom tkanivo mimozemšťana bolo uložené v lekárskom múzeu Walter-Reed pre patológiu vo Washingtone DC.

Voči autenticite sa ohradil rekonštruktor Melaris, ktorý nesúhlasí s predajom tohto NFT, nakoľko sa domnieva, že je veľmi zavádzajúce tvrdiť, že ide o autentickú fotografiu podľa tvrdení CIA. Melaris ide v tomto prípade do detialov, presnejšie až do minulosti, kedy sa podľa neho nekonala žiadna pitva mimozemšťana, takže nemohli vzniknúť ani žiadne originálne zábery. Podľa Spyrosa Melarisa, pitvu robil on, ale až v roku 1995 s tým, že ide o podvrh. Zároveň má ísť týmto predajom o porušenie autorských práv.

Pitva mimozemšťana otvorila dvere s konšpiráciami dokorán, keď svet v deväťdesiatich rokoch uvidel takmer sedemnásť-minútové video. Na videu mala byť zachytená pitva mŕtvej mimozemskej formy života, ktorá mala byť obeťou nehody neďaleko Roswellu v roku 1947. Predmetné video sa objavilo aj v televíznej relácii známej u nás ako: Verte, neverte s Johnatanom Frakesom, ktorého môžete poznať hlavne zo seriálu Star Trek: Nová generácia, kde hral Williama Rikera, veliteľa vesmírnej lode Enterprise.

Zdroj: IFLScience, Nofspodcast,