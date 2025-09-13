Muž šíril nelegálne video obsah! Súd rozhodol

Americká prokuratúra oznámila vynesenie rozsudku nad 37-ročným Stevenom R. Halom, ktorý mal roky zneužívať prístup k filmovým nosičom vo firme, kde pracoval. Federálny súd ho poslal za mreže na štyri roky a deväť mesiacov po tom, čo sa priznal, že odcudzil stovky Blu-ray a DVD diskov pripravených na predaj. Následne z nich vyhotovoval digitálne kópie a predával ich na internete. Na tému upozornil portál BleepingComputer.
Vyšetrovanie ukázalo, že Hale sa takto obohacoval viac než rok. Pri domových prehliadkach našli agenti FBI vyše tisíc diskov a tiež strelnú zbraň, ktorú nesmel vlastniť, keďže už v minulosti čelil obvineniu z ozbrojenej lúpeže. Podľa amerického ministerstva spravodlivosti jeho konanie spôsobilo filmovým štúdiám škody za desiatky miliónov dolárov.
Zvlášť vážny bol prípad pri filme Spider-Man: No Way Home. Hale jeho digitálnu verziu zverejnil na webe viac než mesiac pred oficiálnym vydaním, čo viedlo k odhadovaným desiatim miliónom nelegálnych stiahnutí. Medzi ďalšími ukradnutými titulmi sa ocitla aj Duna, Godzilla vs. Kong či deviaty diel série Rýchlo a zbesilo.
„Pirátstvo v takejto forme nie je len porušením autorských práv, ale priamo ohrozuje distribučné spoločnosti,“ vyhlásil agent FBI Joseph E. Carrico. Okrem nepodmienečného trestu bude Hale musieť zaplatiť odškodnenie a vrátiť zaistené médiá.
Podobného charakteru je aj iný prípad, tentoraz z New Yorku. Tam obvinili Tyronea Rosea a Shamaru Simmons, ktorí ako pracovníci externého partnera StubHubu získavali vstupenky na koncerty či športové podujatia. Ukoristené lístky následne predávali ako svoje vlastné a dokopy si prišli na viac než 635-tisíc dolárov. Nechýbali medzi nimi podujatia zvučných mien ako Taylor Swift či Ed Sheeran.
Zdroj obrázkov: Perplexity AI
Pridať nový komentár