Muž sa pokúšal prepašovať SSD disky v kolobežke

Čínskym colníkom sa podarilo chytiť ďalšieho pašeráka.

Čínskym colníkom z Guangdong-Macao sa podarilo zachytiť veľmi zaujímavú zásielku pri vstupe do krajiny. Ešte 3. marca si pracovníci colnice všimli nervózneho muža, ako vedľa seba tlačí elektrickú kolobežku Yadea KS cez "Nedeklaračný kanál". Colníci si teda tohto muža odchytili a kolobežku poslali na kontrolu pomocou röntgenu. Výsledný snímok ukázal, že v riadiacej tyči sa ukrývajú neznáme predmety. Zamestnanci colného úradu riadiacu tyč rozobrali a v nej našli ukrytých 84 NVMe SSD diskov značky Kingstone.

Tamojší colníci sú už pomerne zvyknutí na to, že sa ľudia snažia pašovať rôzne predmety v elektrických kolobežkách. Pašeráci majú vo zvyku ukrývať predmety do priestoru batérie. Napriek tomu s použitím röntgenu dokážu colníci pašované predmety objaviť. Nápad prepašovať 84 SSD diskov v riadiacej tyči, bol považovaný ako novátorský.

Ľudia sa neustále snažia pašovať rôzne predmety cez colné priestory rôznych krajín. Pašeráci s obľubou využívajú rôzne techniky vo viere, že nebudú prichytený. No nie vždy sa to podarí a takýto človek sa neraz objaví v správach. Medzi takéto metódy patrí napríklad prilepenie si predmetov na telo. V roku 2017 sa objavil prípad, kedy sa žena pokúšala prepašovať 102 iPhonov prilepených k svojmu telu. V roku 2021 to bola osoba, ktorá sa snažila prepašovať na svojom tele 256 procesorov.

Zdroj: Techspot,