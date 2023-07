Muž našiel spôsob využitia AI pre vybabranie s telemarketérmi

Čo poviete na to, že by umelá inteligencia za vás viedla rozhovor s telemarketérom na druhej strane?

Využívanie telemarketingu je pre veľa spoločností ďalším z mnohých spôsobov, ako predávať svoje produkty. Tento spôsob ale nemá veľa ľudí v "láske". Ak vám zavolá osoba pracujúca pre telemarketingovú spoločnosť, len málokto má chuť počúvať nacvičené frázy o tom, aký je predávaný produkt úžasný a radšej rovno ukončí hovor. Najviac to býva nepríjmené, ak sa na druhej strane ešte k tomu ozve "robot" (týmto pozdravujeme mobilného operátora s prevládajúcou oranžovou farbou v logu, pamätáme si to).

V Spojených štátoch amerických existuje spoločnosť s názvom Jolly Roger Telephone Company, so sídlom v meste Morovia (Kalifornia). Táto spoločnosť využíva umelú inteligenciu (chatGPT) a hlasový "klonovač" na to, že za vás bude viesť hovor s telemarketérom, pričom sa ho bude snažiť držať na linke čo najdlhšie. Spoločnosť to myslí so svojim podnikaním vážne a umožní vám predplatiť si jej služby za cenu 25 dolárov na rok (približne 23 eur). Firma zároveň zašla až tak "ďaleko", že dokonca spojí tieto hovory do jedného konferenčného hovoru, takže vypočutie takéhoto hovoru môže byť minimálne úsmevné.

Spoločnosť využíva na analýzu hovoru umelú inteligenciu chatGPT. Následne podľa povahy hovoru systém vyberie jednu z "osobností", ktorá sa bude snažiť udržať telemarketéra čo najdlhšie na linke. Napríklad bot Salty Sally sa vydáva za matku, ktorá je doma s deťmi a takmer stále žiada, aby ešte raz marketér zopakoval čo hovoril, pričom na pozadí je počuť ako kričí na deti. Prípadne Whitey Whitebear je pre zmenu postarší hulvát, ktorý takmer neustále kričí a na všetko nadáva.

Zdroj: Techspot,