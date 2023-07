Muskova AI má pomôcť pochopiť podstatu sveta

Musk síce brojí proti AI, ale to mu nebráni vytvoriť vlastnú.

Elon Musk je pomerne kontroverzná osoba vo svete technológií. Jeden taký príklad je snaha prinútiť spoločnosti zamarené na umelú inteligenciu, aby pozastavili jej vývoj aspoň na šesť mesiacov. Lenže medzitým generálny riaditeľ niekoľkých spoločností - Tesla, SpaceX, aTwitter (X Corp.) založil ďalšiu firmu, ktorá sa zaoberá vývojom AI - X.AI. Corp. O zakladaní tejto spoločnosti sa už dlhšie špekulovalo, nakoľko Musk mal najímať svetových odborníkov, ktorý sa tomuto odboru venujú a dalo by sa povedať, že sú v ňom majstri. Medzi takých odborníkov patria napríklad Igor Babuschkin, Jimmy Ba, Yuhuai (Tony) Wu, Kyle Kosic, Ross Nordeen, ale aj Zihang Dai.

Čím by sa mala Muskova umelá inteligencia zaoberať? Podľa slov majiteľa spoločnosti X.AI Corp., by sa jeho AI mala zaoberať "pochopením podstaty vesmíru". Musk verí, že jeho umelá inteligencia prinesie svetu viac dobra. Začiatkom tohto roka mal podnikateľ kúpiť tisíce výpočtových grafických kariet, ktoré by mali byť použité pre inú AI. Tieto karty majú byť údajne použité pre AI v rámci spoločnosti prevádzkujúcej Twitter. Je otázne, či oba projekty budú nejak súvisieť, alebo pôjde o dva nezávislé projekty. Každopádne Musk má vysoké ciele, ktoré chce s odborníkmi dosiahnuť v rámci vývoja IA.

Zdroj: Engadget,