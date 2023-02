Musk tvrdí, že zachánil Twitter pred bankrotom. Je to skutočne tak?

Sociálna sieť ide z problému do problému.

Finančné problémy sociálnej siete Twitter sa začali dávno predtým, než ju prebral Elon Musk, lenže jej odkúpením sa problémy neskončili. Dalo by sa povedať, že sa ešte prehĺbili. Musk vyplatil investorov v hodnote 54,20 dolára za akciu (približne 48,97 eur), pričom celková suma predstavovala 44 miliárd dolárov (približne 41 115 800 000 eur). Dlh spoločnosti napriek tomu ostal a Musk musí nájsť spôsob, ako zohnať 13 miliárd dolárov (približne 12 147 850 000 eur). Pomôcť vyrovnať dlh má hlavne predplatné - Twitter Blue vo výške 8 dolárov/mesiac (7,48 eur), lenže predplatiteľov nie je toľko, koľko Musk predpokladal. Tvoria totiž menej ako jedno percento zo všetkých aktívnych používateľov.

Pár dní dozadu vznikla ďalšia kauza a snaha o zvýšenie príjmov spoločnosti, pretože Musk chcel spoplatniť API pre prístup k sociálnej sieti. Na to sa začali ozývať spoločnosti a univerzity, sťažujúc sa na tento problém. Tak z tohto nápadu nakoniec vzišlo. Nový majiteľ sociálnej siete musí hľadať iné spôsoby, aby bola spoločnosť Twitter zisková. Musk v súčasnosti nastolil trend, ktorý by sa dal nazvať nie práve šťastným. Začínajú totiž súdne procesy týkajúce sa neplatenia za prenájom kancelárskych priestorov, čo môže predstavovať ďalší problém. Osud sociálnej siete ostáva naďalej nejasný a Musk kúpou možno len oddaľuje nevyhnuté, ak sa nestane zázrak a nepríde so spásonosným nápadom, ktorým zachráni Twitter pred zánikom.

Zdroj: ArsTechnica,