Musk prevzal kontrolu nad Twitterom!

Musk už začal vykonávať zmeny na vedúcich postoch.

Elon Musk nakoniec prevzal kontrolu nad spoločnosťou Twitter a hneď sa postavil do čela riadenia firmy. Celá sága sa začala ešte v apríli tohto roka, kedy sa Musk počas dolaďovania detailov kúpy rozhodol od transakcie odstúpiť. Za to mu hrozilo súdne konanie, kde by musel v prípade uznania viny zaplatiť pokutu vo výške jednej miliardy dolárov (približne 1 004 605 000 eur). Nakoniec Elon Musk dodržal dohodu a kúpil sociálnu sieť za 44 miliárd dolárov (približne 44 202 620 000 eur). Prečo sa teda rozhodol Musk kúpiť túto spoločnosť? Podľa jeho slov chce touto transakciou pomôcť ľudstvu a zachovať slobodu slova.

Musk ešte včera (27.10.2022) navštívil centrálu spoločnosti Twitter, kde vošiel do budovy s umývadlom. V sídle spoločnosti oznámil, že informácia o tom, že chce prepustiť takmer 75 percent zamestnancov, nie je pravdivá. Spomínaná informácia mala byť len pre investorov, aby zvýšil ziskovosť sociálnej siete. Napriek tomu Musk prepustil vysokopostavených manažérov v spoločnosti, čo zahŕňalo aj generálneho riaditeľa - Parag Agrawa, ale aj finančného riaditeľa - Neda Segala.

Nový majiteľ Twitteru zároveň oznámil, že prebratím spoločnosti nastolí menšiu cenzúru a zníži aktivitu moderovania príspevkov. Chce zrušiť trvalý zákaz, ktorý má bývalý americký prezident Donald Trump, vďaka čomu by sa mohol vrátiť na populárnu sociálnu sieť.

Zdroj: Techspot,