Musk prepúšťa takmer polovicu zamestnancov Twitteru

Za prepúšťaním má byť snaha o zníženie nákladov.

Nový majiteľ spoločnosti Twitter - Elon Musk oznámil prepúšťanie. Chce prepustiť približne polovicu zamestnancov spoločnosti. Dá sa predpokladať, že za prepúšťaním má byť snaha o zníženie prevádzkových nákladov. Musk kúpil sociálnu sieť Twitter za 44 miliárd dolárov (približne 44 072 600 000 eur), tak sa pravdepodobne snaží čím skôr túto sumu získať naspäť. Jedným z ďalších krokov je aj zavedenie predplatného - Twitter Blue, ktoré má byť vo výške 8 dolárov mesačne (približne 8,01 eur).

Elon Musk mal informovať dotknutých zamestnancov už 4. 11. 2022 formou e-mailu. Majiteľ sociálnej siete paradoxne presunul niektorých zamestnancov zo svojej automobilovej spoločnosti Tesla do Twitteru, ale títo zamestnanci pravdepodobne nemajú skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami. Musk sa ešte pred prebratím spoločnosti Twitter vyjadril, že nebude prepúšťať 75 percent zamestnancov. Tieto slová odôvodnil, ako snahu o ukľudnenie investorov, no napriek tomu má prebiehať prepúšťanie polovice spoločnosti. Zároveň sa vynára veľký otáznik nad ďalším fungovaním mikroblogovacej sociálnej siete.

Zdroj: Neowin, Techspot,