Musk mal odstúpiť od kúpy Twitteru pre obavu zo začiatku 3. svetovej vojny

Podľa Muskových právnikov, by mala byť táto obava hlavným dôvodom pre odstúpenie od kúpy sociálnej siete.

Muskovi právnici žiadajú o odloženie súdneho konania pre preskúmanie nových skutočností, ktoré sa len nedávno objavili. Bývalý šéf bezpečnosti spoločnosti Twitter - Peiter Zatko totiž vyrukoval s novými skutočnosťami. Zatko tvrdí, že sociálna sieť klamala Muskovi ohľadom skutočného počtu botov a falošných účtov, čoho sa samozrejme chytili Muskovi právnici a predvolali ho na vypočúvanie. Sociálna sieť Twitter sa bráni a poprela všetky obvinenia a podľa spoločnosti Zatko nemal na starosti ani spam. Právnici bývalého šéfa bezpečnosti sa snažili upokojiť spoločnosť Twitter tým, že nemali v pláne pomôcť Muskovi s týmto obvinením.

Keďže právne "ťahanice" stále pokračujú, vyrukovali právnici sociálnej siete s novou správou. Podľa nej mal Musk poslať správu svojmu bankárovi so slovami, či radšej nespomalia priebeh akvizície, nakoľko Elon Musk mal vyjadriť obavy z prípadného začiatku 3. svetovej vojny, kvôli čomu by nemalo zmysel kupovať sociálnu sieť Twitter. Preto mal podľa právnikov spoločnosti Musk hľadať dôvody pre odstúpenie od kúpy. Spoločnosť Twitter stále požaduje, aby Elon Musk kúpil sociálnu sieť za vopred dohodnutú sumu a to aj napriek poklesu hodnoty akcií.

Zdroj: Techspot,