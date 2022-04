Musk kúpil čast akcií Twitteru, chce tým dosiahnuť slobodu slova

Muskovi sa nepáči, ako sociálna sieť pracuje s prístupom k informáciám.

Zakladateľ spoločnosti Tesla, SpaceX, Boring Company a Neuralink - Elon Musk, ešte 14. marca kúpil 9,2 percentný podiel sociálnej siete Twitter. Po kúpe podielu v spoločnosti vzrástla hodnota akcií o viac ako 25 percent. Podľa Muska je totiž sloboda prejavu veľmi dôležitá a preto sa rozhodol položiť otázku v jednom zo svojich statusov. Používateľov sociálnej siete sa pýtal, či Twitter dodržiava slobodu prejavu. V statuse bola aj veta, ktorá účastníkom ankety zdôrazňovala, že dôsledky tohto prieskumu budú veľmi dôležité. Musk sa ďalej vyjadril, že sociálna sieť pôsobí ako verejné námestie a nedodržiavanie slobody prejavu podkopáva princípy demokracie.

Paradox je, že sa technologický magnát spýtal aj to, či je prípadne potrebná nová platforma, lenže už 14. marca 2022 došlo ku kúpe časti podielu. Elon Musk v poslednú dobu často spomína slobodu prejavu, za čo môže aj posledný incident, kedy niektoré štáty žiadali, aby Starlink zablokoval prístup k ruským médiám. Na to im Musk odpovedal, že to neurobí, jedine so zbraňou v ruke. Majiteľ automobilovej spoločnosti má do značnej miery vplyv na niektoré činnosti, napríklad jeho statusy dokázali ovplyvniť hodnotu digitálnej meny Dogecoin.

