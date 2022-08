Musk chce verejnú diskusiu s CEO Twitteru

Elon Musk sa chce pravdepodobne vyhnúť súdnemu procesu.

Keď Elon Musk oznámil, že chce kúpiť sociálnu sieť Twitter a spraviť z nej "slobodnejšie" miesto, jednalo sa o veľkú udalosť vo svete technológií. Majiteľ spoločností Tesla a SpaceX chce sociálnu sieť kúpiť za takmer 44 miliárd dolárov (približne 42 989 100 000 eur). Lenže kameňom "úrazu" sa stal počet falošných účtov a botov, ktoré sa nachádzajú na tejto mikroblogovacej sieti. Podľa dohody má byť tento počet pod hodnotou piatich percent, čo podľa Muska sociálna sieť zatiaľ nepreukázala. Vďaka tejto kauze chce Musk odstúpiť od transakcie a to aj napriek hroziacemu súdnemu sporu a pokute 1 miliardy dolárov (približne 976 575 000 eur).

S toho dôvodu sa má podnikateľ snažiť vyhnúť súdnemu sporu a snaží sa dostať do verejnej diskusie s generálnym riaditeľom spoločnosti Twitter - Paraga Agrawala. Ten by mal v tejto diskusii verejnosti preukázať, že počet botov a falošných účtov na sociálnej sieti je pod hranicou 5 percent. To sa Muskovi do začatia súdneho konania pravdepodobne nepodarí, pretože to sa má konať už 17. októbra 2022. Musk sa ale mal snažiť oddialiť toto súdne konanie až na 23. februára 2023. Podľa majiteľa automobilovej a vesmírnej spoločnosti, sociálna sieť nevykonáva základné overovania pravosti účtov, čo zahŕňa mail, sms, alebo telefónne číslo.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Twitter - Paraga Agrawala sa darí sociálnej sieti udržať počet falošných účtov a botov pod hranicou 5 percent. Tým je podľa zmluvy Musk povinný dokončiť kúpu spoločnosti.

Zdroj: ArsTechnica,