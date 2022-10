Musk chce nakoniec kúpiť Twitter

Elon Musk sa chce pravdepodobne vyhnúť súdnemu konaniu.

Elon Musk mal na sociálnej sieti Twitter oznámiť, že je pripravený odkúpiť spoločnosť s rovnakým názvom a to za pôvodnú sumu. Majiteľ spoločností Tesla, SpaceX, Neuralink a The Boring Company mal v liste adresovanom firme Twitter oznámiť, že ju chce kúpiť za pôvodne dohodnutú sumu. To predstavuje sumu 54,20 dolára za akciu (približne 55,33 eur). V prípade prijatia tejto ponuky, by mohlo dôjsť k ukončeniu prebiehajúceho súdneho sporu medzi oboma stranami. List mal byť zároveň doručený aj na súd v meste Delaware, kde sa má odohrávať mimoriadne pojednávanie v tejto veci. Súdny spor vznikol vďaka Muskovmu "cúvnutiu" z transakcie.

Musk chcel zo začiatku transakcie odstúpiť od kúpy sociálnej siete Twitter pre nepreukázateľný počet falošných účtov a botov. To miliardár považoval za dôvod pre prerušenie transakcie. Zároveň sa objavili aj informácie, že skutočným dôvodom pre skončenie transakcie mala byť obava zo vzniknutého vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Spoločnosť Twitter zatiaľ nezaujala presné stanovisko v rámci novovzniknutej udalosti, nakoľko má momentálne zvažovať ďalšie kroky. V prípade súhlasenia s Muskovým návrhom, by chcela spoločnosť požiadať súd pre dohľad nad týmto obchodom.

Zdroj: ArsTechnica,