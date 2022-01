Musk chce donútiť McDonald´s, aby prijímal kryptomeny

Musk žiada od McDonald´s, aby akceptoval platby v kryptomenách.

Elon Musk je veľmi známy tým, že intenzívne propaguje digitálnu menu s názvom Dogecoin. Vďaka jeho propagácii táto kryptomena zažívala obdobia rýchleho rastu, ako aj pádu. Teraz majiteľ spoločností - Tesla, SpaceX, Neualink, Boring Company, chce donútiť sieť rýchleho občerstvenia - McDonald´s, aby akceptovala platbu v dogecoinoch. Tento nápad zverejnil Musk na sociálnej sieti Twitter.

Táto žiadosť, ale nezačala náhodne. Za všetko môže konverzácia Billyho Markusa, ktorý je spoluzakladateľom kryptomeny Dogecoin. Ten požiadal známy reťazec o "vypraženie" Dogecoinu. Nejaký čas na to spoločnosť nereagovala, až kým zverejnila status s otázkou: ako sa majú ľudia, ktorí majú krypto-účty na Twitteri? To už bolo po tom, ako sa Musk zapojil do diskusie a neskôr sa znovu pripojil Markus so slovami, že nemá problém zjesť dobré jedlo. Zároveň si rád pozrie, ako Muska zje jedlo (McDonald´s) v televízii. Vďaka medializácii na sociálnej sieti Twitter, narástla hodnota Dogecoinu o 4 percentá.

Sieť s rýchlym občerstvením vyzvala Muska, aby akceptoval kryptomenu s názvom - Grimagecoin. Samozrejme, že sa nejedná o reálnu kryptomenu. Spoločnosť McDonald´s je jednou z mála spoločností, ktoré si ešte nezaložili vlastnú digitálnu menu.

Zdroj: InterestingEngineering, BusinessInsider,