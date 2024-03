Musk čelí ďalšej žalobe

V príde prehry bude musieť majiteľ sociálnej siete zaplatiť takmer 130 miliónov dolárov.

Vyzerá to tak, že Elon Musk sa ešte nejaký čas bude musieť vyrovnávať s prevzatím sociálnej siete Twitter (X). Na súde sa totiž objavil prípad žaloby, ktorí podali bývalí manažéri spoločnosti Twitter. Keď Musk prevzal kontrolu nad firmou, okamžite začal prepúšťať vrcholových manažérov. O prácu tak prišiel riaditeľ právneho oddelenia - Vijaya Gaddea, finančný riaditeľ - Neda Segala, generálny právny zástupca - Seana Edgetta a nakoniec generálny riaditeľ spoločnosti - Paraga Agrawala. Práve bývalé CEO spoločnosti Twitter sa rozhodlo zažalovať Muska za nevyplatenie odstupného.

Za všetko môže zverejnenie biografickej knihy o Elonovi Muskovi, ktorú napísal Walter Isaacson. V tejto knihe sa Musk pochválil tým, že vďaka prevzatiu spoločnosti o deň skôr nemusel spomínaným manažérom ponúknuť opcie z akcií sociálnej siete. Vďaka tomu ušetril približne 200 miliónov dolárov (približne 184 290 000 eur). V žalobe sú zverejnené sumy odškodného, ktoré by mal Musk dotknutým manažérom vyplatiť. Agrawal by si v prípade výhry polepšil o 57,4 milióna dolárov, Segal by dostal na účet 44,5 milióna dolárov, Gadde by si pripísal 20 miliónov dolárov a nakoniec Edgett by získal 6,8 milióna dolárov. Sociálna sieť X sa zatiaľ k spomenutej žalobe nevyjadrila, pretože v súčasnosti naďalej čelí staršej žalobe od bývalých zamestnancov, ktorým má dlhovať dokopy takmer 500 miliónov dolárov.

Zdroj: Engadget,