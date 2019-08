MS Office pomaly prechádza na predplatné, dočkáme sa aj Windows?

Microsoft ukončuje jednorazovú licenciu Office 2019 pre domáce použitie, tzv. Home Use Program (HUP).

Spoločnosť sa tak bude naďalej sústrediť na vývoj Office 365 a rozvoj predplatených služieb. Pridáva sa tak k spoločnostiam akým je napríklad Adobe. U Office 365 to dáva ešte zmysel, pretože spoločnosť sa snaží tlačiť na efektívnejšiu prácu prostredníctvom cloudových nástrojoch, ktoré nie sú v bežnom balíku dostupné. Potrpia akurát domácnosti.

Podpora tzv. Home Use Program (HUP) zmizla úplne potichu. Išlo o lacnejšiu verziu balíku pre domáce (nekomerčné) použitie. Na trh tak zrejme časom ostane len Office 365.

Office Professional Plus 2019 a Office Home a Business 2019 sa tak prostredníctvom HUP už predávať nebudú. Verzie miznú aj u našich predajcov. Na trh zatiaľ ostáva Home and Student SK pre nekomerčné nepoužitie pre jedno PC, prípadne výrazne drahšia komerčne využiteľná Home and Business za cenu približne 270€. Tieto verzie by mali zrejme tiež skončiť.

Prechod na predplatné sa do budúcna predpokladá aj v nasledovateľovi Windows 10. Pred pár rokmi Microsoft tvrdil, že Windows 10 je posledným operačným systémom, ktorý sa bude dlhodobo vyvíjať. Ak sa niekedy dočkáme Windows 11 bude už bežať v cloude alebo na báze predplatného vo forme služby. Spoločnosť uvádza kompletne nový systém raz za 10-12 rokov, takže stále máme približne 5 – 7 rokov času.

Zdroj: techspot