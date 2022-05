MS Edge onedlho ponúkne bezplatnú VPN

Microsoft chce, aby ľudia používali jeho prehliadač a tak sa ho snaží vybaviť zaujímavými funkciami.

Americký technologický gigant Microsoft chce, aby sa jeho internetový prehliadač stal znova najpoužívanejším na svete, preto sa ho snaží vybaviť zaujímavými funkciami. Ešte počas minulého roka sme písali o tom, ako chce spoločnosť integrovať herný panel do svojho prehliadača. Tentokrát sa tvorca pohráva s myšlienkou integrácie bezplatnej VPN (Virtual Private Network). Podľa predbežných správ, má byť používanie služby obmedzené na 1 GB/mesiac, čo je pri dnešnej dobe relatívne málo. Nová služba by sa mala objaviť v prehliadači pod názvom Edge Secure Network.

Vďaka použitiu VPN služby v prehliadači, by ste mali byť schopný maskovať svoju aktivitu na internete a lepšie ochrániť svoje súkromie. Nanešťastie je tu jedno "ale". Používanie služby je totiž podmienené tým, že na jej využívanie budete potrebovať Microsoft konto. Spoločnosť službu ešte nezačala testovať, ale v prípade jej nasadenia do ostrej verzie by ste ju mali nájsť pod "troma bodkami". Tam by mala byť viditeľná voľba - Secure Network, teda Zabezpečená sieť. Po zavretí prehliadača by sa mala služba automaticky vypnúť.

Zdroj: Engadget,